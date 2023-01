Detidos na Operação Vórtex começam a ser ouvidos esta tarde no TIC do Porto

Os cincos detidos na operação Vórtex, entre eles o presidente da Câmara de Espinho, chegaram pelas 10:00 ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, onde serão ouvidos em primeiro interrogatório esta tarde, disse hoje fonte ligada ao processo.

Além do autarca socialista Miguel Reis, são arguidos no processo o chefe da divisão de Urbanismo daquela autarquia do distrito de Aveiro e três empresários, sendo que os cinco detidos chegaram ao TIC cerca das 10:00, depois de terem passado uma segunda noite nas instalações da Policia Judiciária (PJ) do Porto.

Segundo fonte ligada ao processo, a audição dos arguidos terá início às 14:00, pelo que "não há certezas" de que as medidas de coação sejam conhecidas hoje.

Em comunicado, na terça-feira, a Polícia Judiciária (PJ) explicou que estas cinco pessoas foram detidas na sequência de cerca de duas dezenas de buscas, domiciliárias e não domiciliárias, que visaram os serviços de uma autarquia local, residências de funcionários desta e diversas empresas sediadas nos concelhos de Espinho e Porto.

O presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, o chefe da divisão do Urbanismo da autarquia, José Costa, e os três empresários foram detidos por suspeitas de corrupção ativa e passiva, prevaricação, abuso de poderes e tráfico de influências.

Esta operação da PJ, denominada de Vórtex, contou com a presença de magistrados do Departamento de Investigação e de Ação Penal (DIAP) Regional Porto, investigadores e peritos financeiros da Diretoria do Norte, bem como de peritos informáticos de várias estruturas daquela polícia.

"A investigação versa sobre projetos imobiliários e respetivo licenciamento, respeitantes a edifícios multifamiliares e unidades hoteleiras, envolvendo interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros, tramitados em benefício de determinados operadores económicos", explicou a PJ.

Miguel Reis foi eleito presidente da Câmara de Espinho pelo PS nas autárquicas de 2021, com 40,23% dos votos.

É atualmente presidente da concelhia do PS de Espinho, depois de ter sido reeleito para o cargo em outubro de 2022.