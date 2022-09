Sobe para 33 o número de mortos no incêndio em 'karaoke' no Vietname

O número de mortos no incêndio num estabelecimento de diversão noturna na província de Binh Duong, no sul do Vietname, subiu para 33, segundo o mais recente balanço divulgado esta quarta-feira pelas autoridades vietnamitas.

O vice-presidente do Comité Popular provincial, Mai Hung Dung, apontou esta quarta-feira para a complexidade da operação de resgate, interrompida esta noite depois dos socorristas terem entrado nas instalações e localizado mais corpos, segundo o jornal vietnamita 'Tuoi Tre'.

O primeiro balanço assinalava 12 mortos e sete feridos, tendo sido atualizado para 33 mortos e 10 feridos.

As autoridades mobilizaram cerca de 70 militares e mais de uma dezena de veículos especializados, incluindo dois camiões com escadas, conseguindo resgatar 22 pessoas que se encontravam num terraço das instalações.

O incêndio teve início por volta das 21:00 (15:00 em Lisboa) de terça-feira num estabelecimento de 'karaoke' de três andares na cidade de Thuan An, cerca de 20 quilómetros a norte da cidade de Ho Chi Minh, sendo a origem das chamas ainda desconhecida.

De acordo com testemunhas, o fogo começou entre o segundo e terceiro andar e rapidamente se espalhou pela espuma de isolamento acústico atrás da madeira interior.

As saídas do bar de 'karaoke', que tem 30 salas e uma área construída de mais de 1.500 metros quadrados, estavam fechadas quando o fogo começou, causando pânico em muitos clientes e funcionários.

Dezenas de pessoas optaram por pular de janelas e varandas para escapar às chamas.

As autoridades abriram uma investigação para esclarecer a origem do incêndio.