Desabamento de prédio na Síria fez pelo menos dez mortos

Pelo menos dez pessoas morreram hoje na sequência do desabamento de um prédio na cidade síria de Aleppo, adiantou a agência de notícias oficial SANA.

"Os corpos de seis mulheres, três crianças e um homem foram recuperados, enquanto uma criança e uma mulher foram resgatadas dos escombros e transportadas para um hospital", salienta a mesma fonte.

A Defesa Civil e as autoridades locais desta cidade do norte da Síria retiraram os moradores de edifícios próximos ao prédio de cinco andares que desabou no bairro de Ferdaws, acrescentou a agência de notícias.

Segundo um alto funcionário da polícia também já estão a decorrer trabalhos de limpeza dos escombros.

O edifício desabou devido "à falta de fundações", destacou o responsável pelo conselho municipal de Aleppo, Maad Medlaji, citado pela agência.

De acordo com a organização não-governamental (ONG) Observatório Sírio para os Direitos Humanos, o prédio danificado fica num bairro "que foi alvo de bombardeamentos" durante a guerra.

Desencadeada pela repressão às manifestações pró-democracia em 2011, a guerra na Síria já matou cerca de 500.000 pessoas, devastou a infraestrutura do país e deslocou milhões de pessoas.