Urgente renegociar prazos para a execução do Plano de Recuperação e Resiliência, diz o CDS

O Grupo Parlamentar do CDS considera que é urgente renegociar, junto das instâncias europeias, os prazos para a execução do Plano de Recuperação e Resiliência.

Segundo Lopes da Fonseca, “quer o Governo Regional, junto do Governo da República e, sobretudo, o Governo da República junto das instâncias europeias, têm forçosamente que pedir o alargamento dos prazos do PRR”.

“Nós estamos a verificar, quer através das empresas regionais e, especialmente, a nível nacional, que a execução do PRR, neste momento, é muito baixa derivado aos fatores externos que têm influenciado essa execução, nomeadamente a pandemia e agora a guerra na Europa. Esta conjuntura influenciou de uma forma muito negativa a execução dos prazos do PRR, pois, por um lado, as empresas têm uma enorme dificuldade devido ao fluxo inflacionista, os preços das matérias primas aumentaram imenso, há uma falta de mão de obra decorrente da emigração e nós, nomeadamente na região, verificamos que precisamos urgentemente de alargar os prazos para a execução”, diz o líder parlamentar do CDS.

O líder parlamentar termina constatando que “o Governo da República tem de renegociar estes prazos e deve trabalhar nesse sentido para que a verba destinada à Madeira, (os cerca de 900 milhões de euros que a região poderá receber), possa ser executada quase a 100%.