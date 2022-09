51 acidentes de viação numa semana

Num comunicado enviado à redacção, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que entre 23 e 29 de Setembro contabilizou-se, na Região, 51 acidentes de viação.

Os sinistros registaram-se nos seguintes concelhos: 22, no Funchal, seis em Câmara de Lobos, cinco na Ribeira Brava, dois na Ponta do Sol, um em São Vicente e Santana, três em Machico, sete em Santa Cruz e quatro na ilha do Porto Santo.

O número de sinistros resultou num total de 16 feridos ligeiros - sete no Funchal, um em Câmara de Lobos, três em Santa Cruz e cinco, no Porto Santo.

No que concerne às tipologias dos acidentes de viação existiram 41 colisões, oito despistes e dois atropelamentos.

Durante o hiato temporal, a PSP desenvolveu "uma série de operações de fiscalização rodoviária, que resultaram na materialização de 16 detenções por condução sob o efeito do álcool", nos concelhos do Funchal (8), Câmara de Lobos (5) e no Porto Santo (3).

Existiu igualmente três detenções por condução sem habilitação legal: uma nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Santa Cruz.