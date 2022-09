59 acidentes de viação e 18 detenções por condução sob o efeito do álcool na Madeira

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública revela, em comunicado, que entre o dia 16 e 22 de Setembro, ocorreram um total de 59 acidentes de viação na Região Autónoma da Madeira.

Desse total, 29 ocorreram no Funchal, seguindo-se Santa Cruz (8), Machico (6), Câmara de Lobos (5), Ribeira Brava (5), Santana (5) e Ponta do Sol (1).

O número de sinistros resultou num total de 19 feridos ligeiros (11 no Funchal, 1 em Câmara de Lobos, 1 na Ribeira Brava, 2 em Santana, 2 em Machico, e 2 em Santa Cruz) e 1 ferido grave em Câmara de Lobos.

As tipologias dos acidentes de viação foram as seguintes: colisão (34), despiste (20), atropelamento (2) e outros (3).

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira revela ainda que foram desenvolvidas várias operações de fiscalização rodoviária, que resultaram na materialização de 18 detenções por condução sob o efeito do álcool (10 no Funchal, 4 em Câmara de Lobos, 1 na Ribeira Brava, 1 na Ponta do Sol, 1 em Machico e 1 em Santa Cruz); 1 detenção por condução sem habilitação legal em Santa Cruz e 1 detenção por desobediência no Funchal (condução com o título de condução apreendido).