Três mortos em confronto na fronteira com Azerbaijão

O Ministério da Defesa da Arménia informou hoje a morte de três soldados num novo confronto na fronteira com o Azerbaijão.

"Como resultado da provocação arménia, morreram três pessoas do lado arménio", lê-se num comunicado.

A nota sublinha que a situação na fronteira após este último incidente é relativamente estável.

Este confronto ocorreu após o Presidente francês, Emmanuel Macron, ter-se reunido na terça-feira com o seu homologo azeri, Ilham Aliyev, a quem exigiu a retirada das duas tropas da Arménia.

Macron, que exortou as forças do Azerbaijão a regressarem às suas posições inicias antes dos combates em meados de setembro, destacou que o facto de as fronteiras entre os dois países "não serem delimitadas não justifica uma incursão no território do outro país".

O primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, agradeceu a Macron pelos seus esforços em busca da paz, quando a França preside o Conselho de Segurança da ONU, que estudou duas vezes a situação criada pelo ataque ocorrido em 13 de setembro.

A Arménia registou 135 mortes em combates na fronteira há duas semanas, que deixaram 77 mortos nas fileiras do Exército do Azerbaijão.