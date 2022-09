Presidente da CCDR-Norte reivindica presença das regiões na Cimeira Ibérica

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte) salientou ontem a importância de os representantes das regiões estarem presentes na Cimeira Ibérica, dizendo que o Norte, Galiza e Castela e Leão "são unânimes" nessa vontade.

"Achamos que é importante retomar uma reivindicação que as regiões portuguesas e espanholas fazem já há algum tempo, que é a de haver uma presença formal também dessas regiões nas cimeiras, dada a sua importância para o desenvolvimento", afirmou António Cunha.

O presidente da CCDR-Norte, que falava aos jornalistas no decorrer de um encontro com os representantes dos governos regionais da Galiza e de Leão e Castela para definir as propostas a apresentar na Comissão Luso-Espanhola de Cooperação Transfronteiriça, que decorre esta quinta-feira em Vila Nova de Gaia, salientou que as três regiões estão "muito unânimes" nessa vontade e, que, vão apelar aos respetivos Governos que atendam a esse pedido.

Lembrando que as Cimeiras Ibéricas têm tido "um papel muito estruturante" entre Portugal e Espanha e que a região Norte partilha "mais fronteira terrestre" com Espanha do que com o resto do país, António Cunha afirmou que a presença dos representantes nesses encontros "nunca aconteceu".

"Há um percurso que tem sido feito e a relação entre a Galiza e o Norte de Portugal hoje tem uma força, dimensão e conjunto de atividades que foi crescendo ao longo dos anos, naturalmente justifica uma outra ambição, mas também noutras regiões da fronteira o nível de relacionamento é maior do que há 20 anos atrás", disse.

António Cunha reforçou ainda que a "dimensão da territorialidade" é cada vez mais importante e que os "grandes desafios", como as alterações climáticas, "acentuam" a necessidade de as regiões estarem presentes nesses encontros.

"Não querendo de modo algum estar a reivindicar algo em assunto de estratégia entre Estados, mas as questões territoriais têm vindo a ganhar peso nestas cimeiras e justificaria uma presença das regiões", acrescentou.

A Comissão Luso-Espanhola de Cooperação Transfronteiriça decorre na quinta-feira no hotel The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, e visa preparar os documentos a serem, posteriormente, integrados nos trabalhos da Cimeira Ibérica, que decorrerá na zona do Alto Minho em outubro.