Cravinho em reuniões com homólogos da Europa, NATO e América Latina

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, participa em reuniões ministeriais da União Europeia, Ibero-América e da NATO, além de outros encontros, na sua deslocação a Nova Iorque, na próxima semana, informou hoje o Governo.

O chefe da diplomacia portuguesa e também o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação [SENEC], Francisco André, acompanham o primeiro-ministro, António Costa, na deslocação a Nova Iorque, para participar na 77.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, e além dos trabalhos desta reunião de alto nível manterão diversas reuniões bilaterais, refere uma nota do Ministério.

Na segunda-feira, João Gomes Cravinho vai estar na reunião de Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, a primeira de diversas reuniões que o MNE e o SENEC manterão com os respetivos homólogos, nomeadamente de países da Europa, África, Ásia e América Latina.

Da agenda, destaque também para a reunião da NATO e de ministros da Ibero-América, ambas na quinta-feira, durante uma visita de trabalho em que o ministro será ainda orador em eventos do Fórum Económico Mundial e da parceria para a Bacia do Atlântico.

O Secretário de Estado Francisco André participa, entre outros, no evento de comemoração do 20.° aniversário da adesão de Timor-Leste às Nações Unidas, na sexta-feira, e na reunião Ministerial dedicada aos Países Menos Avançados, na quinta-feira.

Os dois membros do Governo acompanham o primeiro-ministro, António Costa, que vai discursar na quinta-feira no debate geral da 77.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, a sua terceira intervenção no debate geral anual entre chefes de Estado e de Governo dos 193 membros da organização.

O primeiro-ministro vai estar em Nova Iorque a partir de segunda-feira e terá na quinta-feira um encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres, nas Nações Unidas.

O debate geral deste ano entre líderes mundiais será o primeiro desde que a Federação Russa invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro, dando início a uma guerra que já leva quase sete meses.

Os trabalhos da 77.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, que tem como tema "Soluções por meio da solidariedade, sustentabilidade e ciência", começaram na passada terça-feira. O debate geral entre chefes de Estado e de Governo terá início uma semana depois.