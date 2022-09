6 vestidos ideais da MySpringfield.com que precisas para o teu regresso das férias

Depois de um verão inesquecível, já recarregaste baterias e estás pronta para enfrentar os novos desafios. Mas, e o teu look? Prepara-te para a nova temporada e combina o guarda-roupa com os teus planos de outono. A nova coleção MySpringfield já chegou e está repleta de novidades que não vais querer perder: tons outonais, padrões originais e tecidos mais sustentáveis.

Encontra o teu look no catálogo online de vestidos Springfield, um must desta temporada. Com modelos variados, que favorecem todas as silhuetas, são perfeitos para usar no dia a dia, no escritório, para uma noite de festa ou até num final de dia descontraído e casual. Não há como falhar, os vestidos são a peça mais versátil do teu armário.

Se precisas de inspiração para os teus looks pós-férias, não procures mais. Temos para ti seis opções de vestidos que encontrámos no catálogo online da MySpringfield. Entre vestidos com cortes muito favorecedores, silhuetas trendy (longos, midi, curtos), detalhes na gola ou mangas, padrões tendência como mini flores, e cores de outono, é certo que vais encontrar o vestido ideal. Disponíveis em vários tamanhos, podes tornar o look mais formal ou mais casual com os acessórios MySpringfield. Pronta para experimentar?

1. Vestido Midi Lace Decote (MySpringfield.com)

Ninguém vai ficar indiferente a este vestido. O padrão original e o decote em V com pormenor em renda dão-lhe muito estilo. Para um look mais informal, conjuga-o com umas botas pretas estilo militar, e para um look de trabalho fica perfeito com sabrinas. Leve e com os tons perfeitos para este outono, é o vestido ideal para usar no dia a dia.

2. Vestido Curto Decote Sanefa (MySpringfield.com)

Este vestido curto tem um padrão de flores que lhe dá um ar muito romântico. Tem vários detalhes que o tornam único, desde o contorno do decote até aos folhos nas mangas. A sua cor azul-escura fica bem com tudo e a manga comprida é perfeita para o outono. Conjuga-os com botins para um look casual e trendy.

3. Vestido Midi Estampado Combinado (MySpringfield.com)

Este vestido midi é uma peça indispensável no teu closet de outono. O estampado é muito favorecedor e combina com tudo. Cintado e com os detalhes únicos de folhos nas mangas e em baixo, fica bem a qualquer silhueta. Combina-o com umas botas estilo militar e tens o look tendência desta estação.

4. Vestido Midi Entalhado Estampado (MySpringfield)

O estampado multicolorido deste vestido tem todas as cores da nova estação. O corte justo é muito favorecedor e cria uma silhueta elegante. É ótimo para o dia a dia ou para looks mais formais, tudo depende dos acessórios. Conjuga-o com uns botins rasos para um look mais casual, ou com uns botins de salto alto para um encontro afterwork. É um sucesso garantido.

5. Vestido de Ganga Folho Lavagem Sustentável (MySpringfield.com)

A ganga é sempre uma aposta segura e muito versátil, perfeita para contextos mais casuais ou formais. Cómodo e fácil de conjugar, este vestido foi criado com um tecido cuja lavagem foi mais sustentável e com menor utilização de químicos, água e energia. O resultado foi um vestido com um corte muito favorecedor que fica bem com tudo, desde sapatilhas a botas estilo militar, e que assenta bem a todas as silhuetas. Um clássico dos tempos modernos.

6. Vestido Curto Folhos Estampado (MySpringfield.com)

Se o outono fosse um vestido, era este. O padrão colorido vai alegrar os dias da nova estação, sejam eles solarengos ou cinzentos. O seu modelo fluído e corte favorecedor, aliado ao decote em V e aos folhos, tornam-no num vestido muito bonito, que não vai passar despercebido. É impossível não nos apaixonarmos pela silhueta, pelos tons e por todos os detalhes deste vestido.

Do que é que estás à espera para criar o look perfeito? Corre para a loja online de roupa e acessórios MySpringfield.com e encontra os vestidos tendência da nova estação.