Reis eméritos de Espanha vão ao funeral, Felipe VI e Letizia também marcam presença

Os reis eméritos de Espanha Juan Carlos e Sofía vão estar no funeral de Isabel II, assim como o seu filho, o Rei Felipe VI, e a Rainha Letizia, confirmou hoje fonte da Casa Real.

O Palácio da Zarzuela informou que a embaixada espanhola no Reino Unido recebeu uma nota verbal do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, na qual Felipe VI e Letizia foram convidados para o funeral da monarca britânica, que está agendado para a próxima segunda-feira em Londres.

Na mesma nota, a diplomacia britânica estendeu o convite aos reis eméritos de Espanha Juan Carlos e Sofía.

Felipe VI e Letizia aceitaram de imediato o convite e confirmaram a sua presença nas honras fúnebres, informou hoje de manhã a Casa Real espanhola.

Faltava que Juan Carlos e Sofía comunicassem à Casa Real "a sua decisão pessoal". Fonte oficial confirmou, entretanto, às agências espanholas EFE e Europa Press que estes comunicaram já "a sua intenção de assistir" ao funeral.

Se coincidirem no funeral, será a primeira imagem juntos de Felipe VI e do seu pai, Juan Carlos, desde que este, há dois anos, decidiu estabelecer a sua residência permanente em Abu Dhabi, na sequência de um escândalo financeiro.

De acordo com fontes oficiais, a família real britânica convidou chefes de Estado e seus consortes, bem como antigos chefes de Estado e respetivos consortes no caso de Espanha, Bélgica, Países Baixos e Dinamarca, e deste último país também o príncipe herdeiro foi convidado.

Os reis Filipe e Matilde da Bélgica confirmaram também hoje que vão assistir, em Londres, ao funeral de Isabel II, que morreu na passada quinta-feira, aos 96 anos.

A Casa Real belga anunciou numa breve declaração que "o Rei e a Rainha irão assistir ao funeral de Sua Majestade a Rainha Isabel II, na Abadia de Westmister, em Londres".

A Rainha Isabel II morreu no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assumiu, aos 73 anos, as funções de rei como Carlos III.