Guia de instruções à população para homenagem em Londres e esperas "muito longas"

O caixão de Isabel II estará em Westminster, Londres, de quarta a segunda-feira, com acesso 24 horas por dia à população, que terá de respeitar um manual de instruções apertado dentro do espaço e nas "filas muito longas".

Quem quiser ir ao Salão de Westminster (Westminster Hall) para homenagear a Rainha Isabel II de Inglaterra, que morreu na quinta-feira passada, deve lembrar-se, "por favor, que haverá uma fila, que se espera que seja muito longa", sublinha uma "guia" do Governo britânico para os dias em que o caixão com o corpo da monarca estiver no edifício que alberga o parlamento inglês, entre as 17:00 de quarta-feira e as 06:30 de segunda-feira (a mesma hora em Lisboa).

"Vai precisar de ficar em pé durante muitas horas, possivelmente, durante a noite, com pouca possibilidade de se sentar porque a fila estará em constante movimento. Por favor, leve isto em consideração antes de decidir ir ou de trazer crianças consigo", sublinham as autoridades britânicas, no mesmo guia, dirigido a quem se deslocar a Westminster Hall.

"São esperadas grandes multidões e deverá haver atrasos nos transportes públicos e estradas cortadas na zona envolvente", prossegue o documento, que pede a todas as pessoas para planearem com antecedência a deslocação e verificarem os constrangimentos nos acessos.

Em Westminster, todos serão sujeitos a controlos de segurança como os dos aeroportos, com "restrições apertadas" em relação aos objetos que se podem levar para dentro do espaço.

Só serão permitidas malas pequenas, uma por pessoa, com abertura fácil para ser inspecionada, e ninguém pode entrar no Palácio de Westminster com comida ou bebida - que "devem ser consumidas na fila de espera"-, flores, peluches, fotografias, cadeiras dobráveis, cobertores, sacos-cama ou bandeiras.

Qualquer objeto proibido no guia, e outros indicados pela polícia no local, serão confiscados no controlo de segurança e não serão devolvidos, avisam as autoridades britânicas.

Os telemóveis terão de ser desligados ou colocados em silêncio e estão proibidas as fotografias.

"Por favor, respeite a dignidade deste evento e comporte-se de forma apropriada", pede o guia, que explica que dentro de Westminster deve ser mantido o silêncio.

Também a roupa deve ser "apropriada para a ocasião" e não ter "frases políticas ou ofensivas".

Antes do controlo de segurança, e durante o tempo em que estiverem na fila, as pessoas devem também comportar-se de forma adequada: "Seguranças e polícias vão patrulhar a fila. Comportamentos antissociais ou inapropriados (...) não serão tolerados" e os autores "serão retirados da fila", lê-se no documento, que sublinha estarem proibidos os fogos, os churrascos ou a montagem de tendas nos percursos.

Por outro lado, ninguém poderá pedir a outra pessoa para a substituir na fila, porque serão colocadas pulseiras a quem se for somando e só quem as tiver poderá permanecer na linha de espera.

A quem quiser ir para a fila, as autoridades recomendam que levem baterias para carregar os telefones, atendendo aos tempos de espera esperados, comida e bebida para algumas horas e medicamentos que possam ser precisos.

As filas e concentrações de milhares de pessoas em Londres, junto a Palácio de Buckingham, cujos portões e jardins envolventes estão cheios de flores levadas pela população, têm sido permanentes desde a morte de Isabel II, na quinta-feira, na Escócia.

Em Buckingham, têm sido colocadas todos os dias novas vedações para separar espaços, organizar as multidões e preparar o recinto para a chegada do corpo da monarca a Londres, na terça-feira, vindo da Escócia.

Depois de uma noite em Buckingham, o caixão com o corpo da Rainha Isabel II irá para Westminster, onde ficará até segunda-feira de manhã, dia do funeral de Estado.

Isabel II morreu no Castelo de Balmoral, aos 96 anos, depois de um reinado de sete décadas, pelo que para a maioria dos britânicos, esta é a única Rainha ou Rei que conheceram ou de que se lembram. Para a maioria, será também a primeira vez que assistem aos protocolos e tradições das cerimónias fúnebres de um monarca.