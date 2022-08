Onze mortos em despiste de autocarro perto da capital da Croácia

Pelo menos 11 pessoas morreram e várias ficaram feridas esta manhã no despiste de um autocarro polaco, nos arredores de Zagrebe, anunciou o ministério do interior croata.

"De acordo com as primeiras informações, 11 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas quando um autocarro, com matrícula polaca, saiu da estrada", de acordo com informação do ministério, disponibilizada no Twitter.

A informação não indica a nacionalidade das vítimas, que seguiam no autocarro, com destino a Zagrebe.

Fonte policial, acrescenta que além dos 11 mortos, 25 pessoas ficaram feridas, no acidente do autocarro, que transpotava turistas polacos.

O acidente ocorreu pelas 05:40 locais (04:40 em Lisboa), numa autoestrada.

As vítimas foram transferidas para os hospitais de Varazdin e Zagrebe, adiatam.