Incêndio destruiu 268 estabelecimentos em mercado da capital da Venezuela

Um incêndio num conhecido centro comercial de Caracas destruiu, domingo, 268 espaços comerciais, alguns deles de portugueses, confirmaram hoje as autoridades venezuelanas, sublinhando que se registaram apenas danos materiais.

O incêndio ocorreu no Centro Comercial Galerias Quinta Crespo (centro de Caracas) e destruiu toda a área onde funcionava o "Mercado de Los Corotos", um conhecido lugar de venda de produtos para o lar, de segunda mão, e de vestuário.

"Estamos a investigar as causas do incêndio porque não sabemos como começou. Graças a Deus que os bombeiros puderam evitar que o fogo avançasse até à área [de edifícios] onde residem várias famílias", explicou o porta-voz do Governo do Distrito Capital aos jornalistas.

Nahum Fernández precisou as autoridades estão a recolher os dados dos comerciantes dos 268 lugares afetados.

O incêndio destruiu "tudo, nos três pisos" do "Mercado de Los Corotos", segundo a presidente da Câmara Municipal de Caracas, Carmen Meléndez, e o Executivo prepara um programa de apoios aos comerciantes afetados.

Segundo residentes nas proximidades do centro comercial incendiado, pelo menos três portugueses perderam os produtos que tinham para vender.

A agência Lusa tentou, sem sucesso contatar com comerciantes portugueses afetados.

Residentes no setor e alguns afetados chamaram a atenção para o facto de que o "Mercado de Los Corotos" fica nas proximidades do popular Mercado Municipal de Quinta Crespo, que tem uma dimensão maior.

O incêndio, insistiram, não afetou o Mercado Municipal de Quinta Crespo, que está a funcionar normalmente, e onde dezenas de portugueses comercializam hortaliças, verduras, frutas, carne e peixe, que vão parar à mesa dos caraquenhos.