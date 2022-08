Açores com 452 novos casos na última semana

Os Açores registaram, na última semana, 452 novos casos de covid-19, totalizando agora 443 casos ativos, menos 119 do que há sete dias, revelou hoje a Direção Regional da Saúde.

No boletim que reúne dados desde 29 de julho até às 23:59 de quinta-feira (04 de agosto), aquela entidade acrescenta que há dois doentes internados nos hospitais da região devido à infeção por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19.

No total, há 11 doentes hospitalizados com covid-19, mas nove foram diagnosticados após terem sido internados "por outras causas".

De acordo com a Direção Regional da Saúde, estão internadas oito pessoas no Hospital do Divino Espírito Santo, na ilha de São Miguel, duas devido à covid-19.

No Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira há três doentes internados por outras causas "e positivos à covid-19".

Dos 452 novos casos, a maioria foram diagnosticados na ilha de São Miguel (193), enquanto o Corvo, a mais pequena ilha dos Açores, mantém-se sem casos ativos.

Na última semana, foram realizados 1.982 testes e 572 pessoas recuperaram da doença.

A Autoridade Regional de Saúde acrescenta que, em todo o arquipélago, há 218.274 pessoas com a vacinação contra a covid-19 completa (92,3%) e 128.439 (54%) com a dose de reforço.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram confirmados na região 118.218 casos de covid-19, 117 óbitos e 117.345 recuperações.