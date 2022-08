Polícia Marítima resgata 15 migrantes em Itália

Os elementos da Polícia Marítima em missão em Itália, no âmbito da Operação Conjunta 'THEMIS 2022', da Agência FRONTEX, resgataram ontem, ao final da tarde, 15 migrantes a sul da ilha de Sardenha.

Pelas 19h00 (hora local), os agentes da Polícia Marítima receberam um alerta através do Centro de Coordenação Local de Cagliari (LCC Cagliari), a informar que uma aeronave da Guardia di Finanza tinha detectado a presença de uma embarcação suspeita de migração irregular a navegar a sul da ilha da Sardenha, tendo-se deslocado de imediato para o local.

Os elementos da Polícia Marítima interceptaram a embarcação de madeira, com 15 migrantes a bordo, dos quais duas crianças. Todos os migrantes foram transferidos para a embarcação da Polícia Marítima e transportados para o porto de Cagliari, onde desembarcaram, tendo sido entregues às autoridades italianas em segurança.

A Polícia Marítima encontra-se, desde 15 de Junho do presente ano, integrada na Operação Conjunta 'THEMIS' da Agência FRONTEX, nesta que é a sua sexta participação, e tem como missão controlar e vigiar as fronteiras marítimas italianas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia. Desde 2017, ano em que iniciou a participação na Operação 'THEMIS"', a Polícia Marítima já realizou mais de 500 missões.