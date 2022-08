Seis mortos em queda de helicóptero de resgate no Paquistão

Seis pessoas morreram, entre as quais um general do exército do Paquistão, na queda de um helicóptero na segunda-feira, no sudoeste do país, fustigado por violentas cheias, anunciaram hoje as equipas de busca e salvamento.

O aparelho tinha perdido o contacto com a torre de controlo de tráfego aéreo da província do Baluchistão, na noite de segunda-feira, no decorrer de uma missão de socorro numa área atingida pelas inundações no sudoeste do país.

Um ofício militar identificou o oficial falecido como sendo o comandante regional tenente-general Sarfraz Ali e atribuiu ao mau tempo as causas do acidente, de acordo com uma investigação preliminar.

O helicóptero integrava a força de apoio à região inundada do Baluchistão, onde as chuvas e as cheias já mataram 150 pessoas desde junho.

Não foram fornecidos mais quaisquer detalhes pelas forças militares paquistaneses.

O presidente do Paquistão, Arif Ali, o primeiro-ministro Shahbaz Sharif e outros políticos responsáveis por altos cargos no país já endereçaram condolências às famílias das vítimas.

O Paquistão está atualmente a utilizar helicópteros e barcos para evacuar as vítimas das cheias em várias regiões do país, incluindo o Baluchistão e Rajanpur, um distrito na província oriental de Punjab.

As chuvas e as cheias já mataram quase 500 pessoas em todo o país desde junho, quando a precipitação começou a tingir diversas regiões.

Desde então, milhares de pessoas, incluindo mulheres e crianças, já foram evacuadas pelas equipas de resgate, apoiadas pelos militares.

Mais chuvas são esperadas esta semana no Paquistão, onde a época das monções decorre entre julho e setembro.