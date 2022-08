Angola vai assumir próxima presidência da comunidade da África Austral

O chefe de Estado de Angola, João Lourenço, será o próximo presidente da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), cargo para o qual foi eleito na cimeira da organização regional, em Kinshasa, anunciou hoje a diplomacia angolana.

A cimeira elegeu o Presidente da República Democrática do Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, para o cargo de presidente em Exercício da SADC, João Lourenço, de Angola, para o cargo do próximo presidente da SADC, segundo uma nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores angolano.

Na 42.ª cimeira ordinária de chefes de Estado e de Governo da África Austral, que decorreu hoje em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo (RDCongo), os líderes tomaram "nota dos preparativos em curso" em Angola e no Lesoto para a realização de eleições gerais e legislativas no dia 24 de agosto de 2022 e no dia 7 de outubro, respetivamente, e fizeram "votos para a realização de eleições pacíficas".

"A cimeira saudou a República da Zâmbia pela realização bem-sucedida de eleições gerais em agosto de 2021 e a subsequente transição pacífica do poder", refere a mesma nota.

Por outro lado, a organização regional "manifestou preocupação e solidariedade em relação aos últimos eventos ocorridos no leste da RDCongo em matéria de segurança, e mandatou o presidente do comité ministerial do órgão para, coadjuvado pela troika do órgão e os Países Contribuintes com Tropas para a FIB (TCC), manter contactos com o secretário-geral da ONU à margem da assembleia geral da ONU em Setembro de 2022 para explorar todas as formas de apoiar os esforços visando melhorar a situação de segurança".

Sobre o Essuatíni, a cimeira condenou "os atos de violência" e vai preparar uma cimeira extraordinária da troika mais o reino do Essuatíni, "em data a ser determinada, com o objetivo de buscar uma solução pacífica e duradoura para os desafios de segurança que o país enfrenta".

Os líderes saudaram ainda a criação do Centro Regional de Combate ao Terrorismo (CRCT) da SADC na Tanzânia, "como uma instituição que coordena as atividades de combate ao terrorismo na região" e os Estados-membros devem "reforçar a cooperação e a partilha de informações sobre terrorismo, radicalismo e extremismo violento", adianta o comunicado.

Durante a reunião de hoje, os países da SACD também adotaram e assinaram "o Protocolo de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que define um quadro de cooperação entre os Estados-membros na luta contra o tráfico de seres humanos e a criminalidade transnacional organizada e transfronteiriça associada na região".

As "ameaças constantes à segurança marítima" são outro motivo de preocupação da organização regional, porque "afetam as aspirações de desenvolvimento da região, em particular as que emergem na parte ocidental do Oceano Índico", tendo os países-membros sido instados a acelerar a implementação da Estratégia e do Plano de Ação Integrada Marítima da SADC.

Integram a SADC, além dos lusófonos Angola e Moçambique, também Botsuana, Comoros, RDCongo, Essuatíni, Lesoto, Madagáscar, Maláui, Namíbia, Seicheles, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué.