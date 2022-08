Corpo do antigo Presidente de Angola chega hoje a Luanda

O Governo de Angola anunciou que chegam hoje à tarde a Luanda os restos mortais do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, falecido em 08 de julho, em Barcelona, Espanha.

"O executivo angolano torna público que chegam na tarde deste sábado a Luanda os restos mortais do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, falecido no passado dia 8 de Julho em Barcelona, Reino de Espanha", lê-se no comunicado enviado hoje pelo Governo de Angola.

A nota refere ainda que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".