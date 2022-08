Fogo em Abrantes com 10% do perímetro activo

O incêndio que deflagrou no domingo no concelho de Abrantes estava pelas 16:30 de hoje com 10% do perímetro ativo, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Segundo a mesma fonte, "não há casas em perigo".

Àquela hora, estavam no terreno 554 operacionais, apoiados por 176 viaturas e dois meios aéreos, de acordo com o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Neste fogo, registaram-se dois feridos, bombeiros, "um por exaustão e outro com queimaduras ligeiras decorrentes da radiação do calor".

O incêndio começou às 18:02 de domingo, na freguesia de Fontes.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, adiantou que, até ao momento, a informação de que dispõe é que arderam 350 hectares, sobretudo "mato e floresta", assim como um barracão e uma casa devoluta.

"Os dois focos mais complicados já estão em vias de conclusão", acrescentou Manuel Jorge Valamatos.