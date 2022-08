Três soldados sírios mortos e três feridos em ataques atribuídos a Israel

Três soldados sírios foram mortos e outros três ficaram feridos ontem em ataques de que a Síria acusa Israel, segundo a agência de notícias oficial síria Sana.

"O inimigo israelita levou a cabo um ataque com vários mísseis [...] visando locais em torno de Damasco. Isto coincide com outra agressão [...], visando locais a sul de Tartous", na costa, disse uma fonte militar citada pela agência.

"A agressão israelita causou a morte de três soldados, enquanto outros três ficaram feridos e foram também registados vários prejuízos materiais" devido a um incêndio, referiu.

A agência de notícias oficial síria informara pouco tempo antes a interceção pela defesa aérea síria de "mísseis hostis no céu de Tartus e sobre a cordilheira de Qalamoun, perto da fronteira libanesa".

Israel, que raramente comenta os seus ataques contra a Síria, mas diz que não permitirá que o Irão estenda a sua influência até às fronteiras de Israel, não reagiu até agora às acusações feitas por Damasco.

Desde o início da guerra na Síria, em 2011, Israel realizou centenas de ataques aéreos contra o país vizinho, visando posições do exército sírio, das forças iranianas e do Hezbollah libanês, aliados do regime sírio.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) confirmou que três soldados foram mortos e três feridos num ataque a uma base de defesa aérea na província de Tartus, onde as milícias pró-iranianas estão ativas.

De acordo com a mesma fonte, o local está a oito quilómetros ao sul de Tartus, que alberga uma grande base naval russa.

Desencadeada pela repressão dos protestos pró-democracia, a guerra na Síria provocou cerca de 500.000 mortos, devastou as infraestruturas do país e deslocou milhões de pessoas.