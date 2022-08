Sismo de magnitude 4,5 registado no Algarve

Um sismo de magnitude 4,5 na escala de Richter foi registado hoje pelas 21:20, com epicentro a 120 quilómetros da cidade de Faro, no Algarve, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num aviso publicado no 'site' do IPMA, o instituto informa que hoje "pelas 21:20 foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente um sismo de magnitude 4,5 [Richter] e cujo epicentro se localizou a cerca de 120 quilómetros a Sul-Sudoeste de Faro".

De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV [escala de Mercalli modificada] nos concelhos de Faro e Lagoa [Faro]", acrescenta o IPMA.