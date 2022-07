Papa celebra no Quebeque nova missa de reconciliação com o povo aborígene

O Papa Francisco celebrou hoje no Quebeque uma nova missa de reconciliação para os povos indígenas do leste do Canadá, marcada durante alguns momentos pelo desfraldar de uma tarja de protesto.

Dentro do santuário, mesmo em frente ao altar, e a poucos metros de Francisco, no início da missa os aborígenes desfraldaram uma faixa que dizia "Revogar a doutrina", referindo-se aos éditos papais do século XV que permitiram às potências europeias colonizar terras e povos não cristãos.

Além do pedido de desculpas feito pelo Papa no início da semana, que era esperado por muitos povos indígenas, alguns pedem ao Papa que vá mais longe e, em particular, que revogue os decretos papais que deram origem à "Doutrina da Descoberta".

Estes documentos foram utilizados para legitimar o confisco de terras e recursos indígenas durante a era colonial, dizem os especialistas.

A inscrição só estava visível no lado do estandarte oposto ao Papa, e foi retirado calmamente pouco depois e colocado no exterior.

Nenhum outro incidente perturbou a missa, durante a qual o Papa explicou que estava "imerso em amargura" e "sentiu o peso do fracasso" perante "o escândalo do mal e o Corpo de Cristo ferido na carne dos nossos irmãos indígenas".

"Porque é que tudo isto aconteceu? Como poderia isto acontecer na comunidade de seguidores de Jesus?", Perguntou o pontífice, tendo saudado a multidão alguns minutos antes no seu papamóvel.

Para Desneiges Petiquay, 54 anos, de lenço laranja ao pescoço em homenagem às crianças indígenas desaparecidas, esta visita é "uma mensagem de esperança". Levantou-se às 4:00 para chegar cedo da sua reserva em Manawan e estar na primeira fila em frente à igreja, onde foram instalados ecrãs gigantes.

"Este papa sabe que existimos aqui, ele reconhece-nos. Já li a sua biografia, para mim ele é um bom papa. Ontem vi-o de perto, tocou-me aqui", disse, pondo a mão no coração.

Segundo a diocese do Quebeque, 70% dos bilhetes gratuitos distribuídos para assistir ao evento foram reservados para as comunidades aborígenes (Primeiras Nações, Métis e Inuits), às quais o Papa renovou o seu pedido de perdão pela tragédia das escolas com internato para crianças entre o final do século XIX e os anos 90.

Entre os fiéis, alguns têm uma fotografia de um parente desaparecido. Muitos usam roupas cor de laranja, um símbolo do sofrimento do povo indígena.

"Pessoalmente, não foi suficiente", considerou Abigail Brooks, 23 anos, membro da Primeira Nação de Santa Maria, em New Brunswick, esperando mais ações para mostrar que a Igreja quer uma verdadeira reconciliação.

Na quarta-feira, o Papa Francisco renovou o pedido de desculpa pelos danos causados ao povo indígena, particularmente nas escolas residenciais criadas para "matar o índio no coração da criança".

Muitos deles sofreram abusos físicos ou sexuais, e milhares nunca regressaram, vítimas de doenças, desnutrição ou negligência.

A província francófona do Quebeque tem o maior número de católicos no Canadá, mas a assistência tem sido inferior ao esperado desde o início da visita.

O Papa, de 85 anos, fará ainda uma homilia na Catedral de Notre Dame, na cidade do Quebeque, na presença de representantes religiosos.

Entre o final do século XIX e os anos 1990, cerca de 150.000 crianças indígenas foram recrutadas à força para mais de 130 destas instituições. Aí foram isolados das famílias, da língua e cultura, e foram frequentemente vítimas de violência. Pelo menos 6.000 crianças morreram nestas instituições.

A descoberta, em 2021, de mais de 1300 sepulturas não identificadas perto destas escolas provocou uma onda de choque no país, que está lentamente a abrir os olhos para este passado, descrito por uma comissão nacional de inquérito como "genocídio cultural".