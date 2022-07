Lucro da Pfizer cresce 59% para 5.479 milhões de euros no 2.º trimestre

A farmacêutica norte-americana Pfizer revelou hoje que o lucro aumentou 59% no segundo trimestre deste ano para 5.563 milhões de dólares (5.479 milhões de euros), face a igual período do ano passado.

As receitas da Pfizer tiveram um crescimento homólogo de 92% no segundo trimestre deste ano, para 18.977 milhões de dólares, refere a multinacional norte-americana em comunicado, adiantando que a faturação gerada pelas vacinas, no período em análise, aumentou 640,5% para 9.234 milhões de dólares.

Recorde-se que a Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, foi uma das farmacêuticas que produziam uma das principais vacinas contra a pandemia de covid-19.

O presidente executivo da Pfizer, Albert Bourla, afirmou, por sua vez, que o segundo trimestre deste ano foi "notável" em diferentes aspetos.

"Com maior visibilidade é de destacar a velocidade e eficiência dos nossos esforços sem precedentes com a BioNTech para ajudar a vacinação do mundo contra covid-19", salientou o responsável.