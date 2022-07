Governo da República prolonga situação de alerta até ao final de Agosto

O Conselho de Ministros decidiu hoje a renovação da situação de alerta devido à pandemia da covid-19 até ao final do mês de agosto, mantendo todas as regras atualmente em vigor.

"Foi aprovada uma resolução que prorroga a situação de alerta em todo o território nacional continental no âmbito do combate à pandemia da covid-19 até às 23:59 do dia 31 de agosto", referiu a ministra da Presidência.

Mariana Vieira da Silva esclareceu também que se mantêm as regras atualmente em vigor, incluindo a utilização de máscara nos transportes públicos, de acordo com o parecer dos peritos, sobretudo para proteção dos mais vulneráveis.

Questionada sobre uma eventual revisão das medidas após o período de verão, a ministra admitiu a possibilidade de medidas adicionais de combate e mitigação da pandemia a partir do outono, se a evolução da situação epidemiológica justificar.

"Com a chegada do outono e do inverno, é possível que tenhamos um agravamento da pandemia que possa tornar necessário o recurso a medidas adicionais", disse Mariana Vieira da Silva.

A ministra recordou que a partir de setembro inicia-se uma nova fase de reforço da vacinação contra a covid-19 e disse que haverá, a partir dessa altura, um "acompanhamento muito próximo" por parte das autoridades da evolução da situação epidemiológica para avaliar a necessidade de mais medidas.