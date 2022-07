Salvini nega notícia de influência russa na demissão do Governo italiano

O presidente do partido italiano Liga, Matteo Salvini, considerou hoje como "notícias falsas" os relatos de uma possível interferência da Rússia na crise governamental em Itália, que culminou na semana passada com a demissão do primeiro-ministro Mario Draghi.

Na sua edição de hoje, o diário italiano La Stampa noticiou a possibilidade de ter existido contactos entre Antonio Capuano, um conselheiro para os assuntos internacionais de Salvini, e Oleg Kostyukov, um alto funcionário da embaixada da Rússia em Roma.

Na notícia, segundo divulga a agência italiana ANSA, o La Stampa relata que Moscovo terá indagado sobre a possibilidade de a Liga retirar os ministros do Governo de Draghi.

"Sejamos sérios", afirmou Salvini, quando questionado sobre se a Rússia teria tido influência na crise governamental italiana.

"É extremamente grave que estejam a ser difundidas notícias falsas", sublinhou.

Na semana passada, o Parlamento italiano foi dissolvido depois de a Força Itália (FI) e respetivos aliados, como a Liga, de Matteo Salvini, e o Movimento 5 Estrelas (M5S) terem chumbado uma moção de confiança.