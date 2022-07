Empresa de Warren Buffett discriminou negros e latinos no crédito imobiliário

Uma empresa de crédito imobiliário do grupo Berkshire Hathaway, do empresário Warren Buffett, excluiu de forma discriminatória potenciais compradores negros e latinos em Filadélfia, Neva Jérsia e Delaware, informou o Departamento de Justiça na quarta-feira.

A informação foi divulgada no contexto de um acordo judicial, que já é considerado o segundo maior de sempre, que envolveu o Departamento de Justiça e a Agência de Proteção do Consumidor Financeiro, de um lado, e a Trident Mortgage Co., uma divisão da HomeServices of America, integrada na Berkshire, do outro.

Como parte do acordo, a Trident vai ter de reservar 20 milhões de dólares para empréstimos àqueles potenciais compradores.

O Departamento de Justiça denunciou ainda comentários racistas feitos por empregados da Trident, sobre a concessão de empréstimos a negros, designando algumas zonas por 'ghettos', além de um gestor da Trident ter sido fotografado com uma bandeira da Confederação.