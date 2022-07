Presidente da República e Santos Silva reúnem-se hoje à hora do almoço

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, almoça hoje com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, no Palácio de Belém, anunciou a Presidência.

Antes da chegada de Santos Silva ao Palácio de Belém, às 13:00, fonte da Presidência referiu aos jornalistas que o almoço entre as duas mais altas figuras do Estado português é uma tradição que Marcelo Rebelo de Sousa tem antes das férias parlamentares, e que também cumpriu com o anterior presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

O encontro, no Palácio de Belém, acontece dois dias antes da audiência do líder do Chega, André Ventura, marcada para sexta-feira, de acordo com o partido.

André Ventura disse que pretende abordar nessa audiência com o Presidente da República o que considera ser a "falta de isenção e independência" do presidente da Assembleia da República na condução dos trabalhos no parlamento, relativamente ao grupo parlamentar do Chega.