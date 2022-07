GNR passou 1.700 contra-ordenações em fiscalização de pesados de mercadorias e passageiros

Uma operação de fiscalização a veículos de transportes rodoviários de mercadorias e de passageiros efetuada a nível europeu, entre 18 e 24 de julho, registou em território português 1.720 contraordenações, informou ontem a Guarda Nacional Republicana (GNR).

A GNR divulgou ontem o balanço nacional da operação europeia "RoadPol - ECR Truck & Bus II", durante a qual registou nas estradas sob sua jurisdição 1.720 contraordenações, das quais 639 relacionadas com a utilização de tacógrafos e incumprimento dos tempos de condução e repouso.

Os militares da guarda efetuaram ainda 224 contraordenações por excesso de peso transportado nos veículos e 215 por excesso de velocidade, adianta um comunicado da GNR

Naquela semana de fiscalização seletivo, a GNR orientou as ações de fiscalização para as vias mais críticas e onde se verifica um maior volume de tráfego deste tipo de veículos, em todo o continente.

No final de 2021, a GNR tornou-se membro da RoadPol, passando a integrar no seu planeamento operacional, as operações planeadas por aquela organização europeia.

No âmbito do planeamento anual efetuado pela RoadPol e pelo Euro Contrôle Route (ECR), a GNR realiza desde há dois anos uma operação de fiscalização direcionada para veículos pesados, com o objetivo de melhorar a segurança rodoviária, a sustentabilidade, a concorrência e as condições de trabalho em transporte rodoviário.

O Euro Contrôle Route (ECR) é um grupo Europeu de Inspeção de Transportes, que tem por objetivo melhorar a segurança rodoviária e a sustentabilidade, a concorrência leal e as condições de trabalho no transporte rodoviário.

Por seu turno, a RoadPol é uma organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa, com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias.