Pernas Pesadas e Cansadas?

Pernas cansadas, sensação de peso, formigueiro e aparecimento de novas varizes ou rebentamento de vasos estão entre as queixas mais frequentes de quem vê os seus problemas circulatórios piorar no verão. Mas porque será que isto acontece?

O Sistema Circulatório é composto por um circuito fechado do qual fazem parte veias, vénulas, artérias, arteríolas e capilares que têm como principal objectivo garantir um correcto aporte de sangue a todas as células do nosso corpo, nutrindo-as e libertando-as dos produtos resultantes do metabolismo celular.

A circulação venosa, principalmente nas pernas, torna-se mais difícil durante o verão devido às altas temperaturas. Com o calor, as paredes das veias dilatam e o retorno venoso faz-se com maior dificuldade e lentidão.

A verdade é que os problemas circulatórios podem ter diversas causas. O tempo quente tem tendência a piorá-los, mas factores como a hereditariedade, envelhecimento, excesso de peso, má alimentação e sedentarismo, entre outros, parecem poder contribuir para uma perda da elasticidade das veias e dificultar o retorno venoso nas pernas.

Sabendo que este é um assunto que afecta muita gente nesta época do ano, queremos dar-lhe dicas que acreditamos que poderão contribuir para diminuir o desconforto e promover uma melhor circulação sanguínea:

Evite ficar sentado ou em pé por muito tempo. É conveniente mudar de postura regularmente e levantar-se de vez em quando para mover as pernas. Ande de bicicleta, corra ou faça caminhadas a um ritmo moderado. O importante é mexer-se!

Evite expor as pernas directamente ao sol durante as horas mais intensas de calor.

Mantenha uma dieta equilibrada, rica em fibras e antioxidantes, para estimular a circulação do sangue com mais fluidez.

Beba pelo menos 2 litros de água por dia.

Tome um suplemento à base de Castanheiro-da-índia, Gilbardeira, Rutina, Gotu Kola, Resveratrol e vitamina C.



