Incêndios matam três pessoas em Marrocos e obrigam a evacuar aldeias

Três pessoas morreram nas últimas 24 horas em incêndios no centro e norte de Marrocos, uma delas um voluntário que trabalhava no combate e duas mulheres que recusaram abandonar as suas casas antes de serem atingidas pelas chamas.

As autoridades locais das diferentes regiões onde ocorrem os incêndios fizeram hoje um ponto de situação, relatando três importantes focos declarados desde segunda-feira nas províncias de Fahs Anjara e Larache (norte) e em Taounat, no centro, no meio de uma nova onda de calor que afeta o país do Magrebe.

Neste último incêndio, uma pessoa morreu na segunda-feira e outra ficou ferida no fogo, que devastou, segundo os últimos dados, 33 hectares na floresta de Tessyana, na região de Ghafsai.

Na província de Larache há incêndios ativos desde segunda-feira nas florestas de Bouhazhem Jbel Alem, Menzla e Rmel, bem como quatro focos nas comunas de Tazourt e Beni Arouf.

Numa delas, duas mulheres que ignoraram "os apelos das autoridades locais e das forças públicas sobre a necessidade de abandonarem as suas casas", morreram asfixiadas, informaram as autoridades.

Mais de 500 famílias foram retiradas de 10 aldeias na floresta de Bouhazhem e outras 36 na floresta Rmel.

Marrocos sofre desde a passada terça-feira uma nova onda de calor na maioria das regiões do país onde as temperaturas variam entre os 41 e os 47 graus Celsius.