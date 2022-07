As calças são uma peça de roupa cada vez mais procurada pelas mulheres, nomeadamente as calças de ganga, pois permitem uma versatilidade que poucas peças de vestuário oferecem. Na loja Salsa, podes encontrar vários tipos de calças adequados ao teu formato de corpo.

Encontramo-las em diversos modelos: Tradicional ; Antifit; Bootcut; Semibaggy; Tight Fit ou Slim Fit ;Cigarrete, Oversized, Skinny entre outros, mas qualquer um deles pode ser adaptado tanto a um look descontraído e informal, como a um visual mais sofisticado e charmoso: troca os ténis ou sapatilhas por uns sapatos de salto alto, coloca uns acessórios vistosos e estás pronta para a noite, ou, tira os saltos altos, calça umas sabrinas, junta uma pochete delicada e o dia é teu!

As calças de ganga da Salsa acompanham todos os formatos de corpo e todas as estações do ano. As calças de ganga Push In Secret Bootcut jeans da Salsa, por exemplo, são constituídas por 97% de algodão e 3% Elastano. Tem detalhes de costuras na cinta, perna bootcut e cintura alta. Fecha com dois botões e fecho de correr e tem quatro bolsos. Os Push In Secret criam o efeito barriga lisa, realçam na perfeição as tuas curvas e permitem que te sintas confortável durante todo o dia ou noite.

Outro modelo que tem atraído muitos entusiastas são as boyfriend jeans. Estas calças de ganga recebem o nome exatamente por pertencerem aos namorados das mulheres que as vestiam. Com cintura ligeiramente descida, mais largas e descontraídas, são calças inspiradas na roupa de homem, mas sem nunca perder o charme. Fecham com um botão e fecho de correr, têm cinco bolsos, presilhas, e efeitos de lavagem que marcam a diferença. São os jeans ideais para quem deseja sentir-se sexy nuns jeans masculinos, mais descontraídos e no máximo conforto.

Se és como nós e estás preocupada com as pessoas e o planeta, sabe que assumimos uma responsabilidade ambiental e social, de fazer o que melhor sabemos respeitando o ecossistema em que nos inserimos. Somos conscientes na produção e na distribuição dos nossos produtos e somos justos e gentis com as pessoas que fazem parte do processo.

Aproveita já todas as fantásticas novidades de moda de mulher que a Salsa preparou para ti.

