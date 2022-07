Nacional vence Académica no primeiro jogo do estágio de pré-época

O Nacional derrotou esta tarde a Académica, por 1-0, no primeiro jogo do estágio de pré-época que está a decorrer no continente. Witi apontou o único golo do encontro, aos 88 minutos.

No Estádio Comendador Henrique Amorim, em Santa Maria de Lamas, a equipa alvinegra teve o segundo 'teste' de 2022/2023, depois do encontro com o Marítimo, sábado passado, ainda na Madeira (derrota por 1-0).

"Filipe Cândido aproveitou este encontro para dar algum ritmo a todos os jogadores disponíveis, numa fase em que as ideias de jogo ainda estão a ser assimiladas", dá conta o clube madeirense através de notícia publicada no 'site' oficial.

O treinador Filipe Cândido apostou no seguinte 'onze': Daniel Guimarães, José Graça, Tomi, Rafael Vieira, Zé Gomes, Danilovic, Mabrouk, Carlos Daniel, Ruben Macedo, Dudu e Bruno Gomes.

Jogaram ainda: Rui Encarnação, Gustavo, Clayton, Chico, André Sousa, Marakis, Jota, Esteves, Bosic, Martim, Witi e Calero.

Quarta-feira há novo teste, no Bessa, pelas 16 horas, contra o primodivisionario Boavista.