Cerca de 2.000 polacos e ucranianos protestam contra "Terrorrússia" em Varsóvia

Cerca de dois mil manifestantes ucranianos e polacos reuniram-se hoje à tarde frente à embaixada russa em Varsóvia para protestar contra a invasão da Ucrânia pelas forças armadas russas.

Os manifestantes, muitos dos quais empunhavam bandeiras ucranianas amarelas e azuis e faixas a denunciar o "Terrorrússia", exigiram em polaco, ucraniano e inglês que o país agressor seja reconhecido como um "Estado terrorista", um apelo que tem sido frequentemente feito pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Com gritos a dizer "chega de mortos", as manifestantes também pediram sanções mais duras à Rússia e à presidência daquele país (Kremlin), acusando os seus líderes de quererem deixar muitos países em situação de fome ao bloquear as exportações de cereais ucranianos.

A embaixada da Rússia, um edifício imponente perto do Ministério da Defesa e do edifício onde trabalha o primeiro-ministro polaco, foi protegida por uma força policial colocada junto aos enormes portões, mas que não chegou a ter de intervir.

Na calçada em frente à missão diplomática é possível ver uma inscrição, desenhada há vários meses, onde se lê "Slava Ukraini" (Glória à Ucrânia) em carateres amarelos e azuis gigantes.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, alegando querer defender as regiões russófonas e as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, mas alargando rapidamente os ataques a todo o país.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.