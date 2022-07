Conselheiro 'bate' na TAP e exige devolução de poupanças

Foi durante as celebrações do Dia da Madeira, na África do Sul, onde estava o secretário regional da Saúde e da Protecção Civil e também o embaixador de Portugal que o conselheiro madeirense, José Luís Silva lançou duras críticas à TAP e ao Governo da República pelo facto de continuar a não ter uma operação regular através de um voo directo a este país onde residem milhares de portugueses e também por não ter resolvido os lesados do Banif e lesados emigrantes do BES.

“Não é aceitável porque os portugueses da África do Sul não são menos portugueses que vivem nos quatro cantos do mundo que continuam a usufruir dos voos da companhia de bandeira, a TAP Air Portugal”, disse, lembrando que os cidadãos portugueses neste país estão “impedidos de o fazer há 11 anos”, altura em que foram interrompidos os voos tendo que encontrar outras ligações para chegar a território português.

O conselheiro falou ainda dos “depósitos criminosamente roubados aos emigrantes” cujas fatias “representam economias ou poupanças de uma vida inteira”. Acabou a sua intervenção elogiando a gestão da crise pandémica.

As cerimónias começaram com um minuto de silêncio em memória das vítimas barbaramente assassinadas na África do Sul.