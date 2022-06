Governo britânico reconhece "uma das artistas mais influentes da sua geração"

O secretário de Estrado das Artes britânico, Stephen Parkinson, considerou hoje a pintora portuguesa Paula Rego "uma das artistas mais influentes da sua geração", que deixa um grande legado.

"Ela deixa para trás um impressionante corpo de trabalho que será apreciado por gerações vindouras", afirmou, em declarações à Agência Lusa, referindo que uma das primeiras exposições que visitou em funções foi a retrospetiva no museu Tate Britain, em Londres, no ano passado.

Reconhecendo que "era amplamente admirada aqui no Reino Unido", mostrou-se convicto de que a obra de Paula Rego "continuará a inspirar artistas e pessoas por muitos anos."

A pintora Paula Rego, uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas a nível internacional, morreu na manhã de hoje em Londres, aos 87 anos.

Nascida em 26 de janeiro de 1935, em Lisboa, estudou na estudou nos anos 1960 na Slade School of Art, em Londres, onde se radicou definitivamente após o casamento com o também pintor Victor Wiling, com quem teve três filhos, Nick, Victoria e Caroline.

Foi galardoada, entre outros, com o Prémio Turner em 1989, a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada de Portugal em 2004 e a Ordem do Império Britânico pela rainha Isabel II em 2010, que lhe atribuiu o título de Dama [Dame].