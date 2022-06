Marcelo terá encontros com Lula e Temer em São Paulo antes de se reunir com Bolsonaro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ter encontros com os antigos presidentes do Brasil Lula da Silva e Michel Temer em São Paulo antes de ser recebido por Jair Bolsonaro em Brasília na segunda-feira.

Esta informação foi confirmada à agência Lusa por fonte da Presidência da República depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter declarado, em conferência de imprensa, na Altice Arena, em Lisboa, que na sua próxima deslocação ao Brasil estará "com antigos presidentes" e com "pelo menos dois candidatos à presidência".

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com quem Marcelo Rebelo de Sousa tem agendada uma reunião em Brasília na segunda-feira, é candidato às eleições presidenciais brasileiras de 02 de outubro, assim como Lula da Silva.

Numa conferência de imprensa durante a Cimeira dos Oceanos da Organização das Nações Unidas (ONU), que decorre em Lisboa até sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa foi interrogado por um jornalista brasileiro sobre que mensagem levará ao Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sobre a Amazónia e a preservação do espaço marítimo.

Na resposta, o chefe de Estado português assinalou que vai viajar para o Brasil "precisamente no último dia desta conferência", sexta-feira.

"Terei a oportunidade de me encontrar tanto com o Presidente como com antigos presidentes, com pelo menos dois candidatos à presidência [da República do Brasil]. A mensagem será a mesma: a declaração de Lisboa e o que significa para todos, e também para o Brasil", acrescentou.

O Presidente da República vai viajar de Lisboa para o Rio de Janeiro na sexta-feira à noite para assinalar o centenário da travessia do Atlântico Sul e estará depois em São Paulo, entre sábado e domingo, por ocasião da Bienal do Livro, antes de ir a Brasília.

Quando foi ao Brasil, há um ano, entre fim de julho e início de agosto, para participar na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa esteve com os antigos presidentes brasileiros Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer em São Paulo antes de ser recebido por Jair Bolsonaro em Brasília.