Estudo sobre semana dos 4 dias vai ser desenvolvido em articulação com parceiros sociais

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, disse hoje que o Governo vai desenvolver com os parceiros sociais a realização de um estudo no qual serão definidos requisitos e condições para os projetos-piloto sobre a semana dos quatro dias.

"Este estudo será desenvolvido em sede de Concertação Social", disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no final do Conselho de Ministros, acentuando que será através desse estudo que serão "identificados os requisitos e condições" para os projetos-piloto que, precisou "serão de adesão voluntária" por parte das empresas.

Ana Mendes Godinho disse ainda que desde que a semana dos quatro dias entrou na ordem do dia "várias empresas" lhe manifestaram já a sua disponibilidade para integrar os projetos-piloto.

O Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de lei que integra as alterações à legislação laboral identificadas na Agenda do Trabalho Digno e que segue agora para o parlamento.