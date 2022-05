Rússia classifica Moçambique como "um parceiro confiável"

A presidente do Conselho da Federação (Senado) russa, Valentina Matviyenko, classificou hoje Moçambique como um "parceiro confiável", lembrando o apoio da Rússia em "todas as etapas" que o país africano atravessou.

"Para a Rússia, Moçambique é um parceiro confiável", declarou Valentina Matviyenko, momentos após a assinatura de um acordo que visa ampliar a cooperação entre os parlamentos russo e moçambicano, no âmbito de uma visita de trabalho de dois dias que realiza a Maputo.

Valentina Matvienko, a terceira figura do Estado russo, destacou ainda as relações históricas que existem entre os dois países, destacando a ajuda de Moscovo em "todas as etapas que Moçambique atravessou", desde o apoio na luta de libertação contra o regime colonial português até à formação de quadros moçambicanos na Rússia.

"O nosso país apoiava Moçambique na sua luta pela independência e em todas as etapas a Rússia deu assistência a Moçambique nos domínios social e económico. A Rússia sempre deu ombro a Moçambique nos momentos mais complexos da sua história", frisou Valentina Matviyenko, durante uma conferência de imprensa, na qual não foi abordada a invasão russa da Ucrânia e houve espaço apenas para duas perguntas, uma para a imprensa russa e outra para a moçambicana.

"Nós sentimos que os nossos parceiros moçambicanos também têm a intenção de desenvolver a parceria com a Rússia", acrescentou Valentina Matviyenko.

A visita de Valentina Matviyenko a Moçambique resulta de um convite feito em outubro pela presidente do parlamento moçambicano, Esperança Bias.

"A sua presença é o reflexo da cooperação, amizade e respeito mútuo entre os nossos países. As nossas relações remontam do tempo da luta armada e essas relações permanecem", frisou a presidente do parlamento moçambicano.

O acordo assinado pelas duas líderes visa reforçar a cooperação entre os dois parlamentos, incidindo na troca de experiências e partilha de informações.

Matviyenko é uma das personalidades russas submetidas a sanções pelos Estados Unidos da América e União Europeia (bens congelados e sem direito a visto) desde 2014 devido ao seu papel na anexação da região ucraniana da Crimeia pela Rússia.

Moçambique foi um dos 38 países que se absteve na votação da Assembleia-Geral das Nações Unidas, onde uma esmagadora maioria aprovou uma resolução responsabilizando a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia devido à guerra.

Dos 193 Estados-membros das Nações Unidas, a resolução, apresentada pela França e pelo México e apoiada pela Ucrânia, obteve 140 votos a favor, cinco contra e 38 abstenções, num grupo que, além de Moçambique, está Angola e Guiné-Bissau.

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, partido no poder desde a independência) foi um aliado de Moscovo durante o tempo da ex-URSS, tendo recebido apoio militar durante a luta contra o colonialismo português e ajuda económica depois da independência, em 1975.

A Rússia lançou, em 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de quatro mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de oito milhões de pessoas, das quais mais de 6,6 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.