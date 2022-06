Saiba o que hoje é notícia

O primeiro-ministro António Costa e a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, participam hoje numa conferência de alto nível, em Lisboa, para o lançamento do estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) "Conduzir a mudança: o futuro do trabalho no setor automóvel português".

O estudo analisa, entre outros aspetos, os impactos no trabalho e no emprego das mudanças sociotécnicas no setor automóvel, segundo o COLABOR - Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social -, que participou na elaboração do documento em parceria com a OIT.

A iniciativa conta na abertura com uma intervenção, por videoconferência, do diretor-geral da OIT, o britânico Guy Ryder, enquanto o estudo será apresentado por Maurizio Bussi, vice-diretor regional da OIT para a Europa e Ásia Central.

A conferência inclui ainda uma mesa redonda com a participação de António Saraiva, presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e Rui Sindel, secretário-geral do Sindicato Nacional da Indústria e Energia (SINDEL)

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, encerra o evento.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Uma exposição dedicada ao jogo e à sua importância nas relações estabelecidas entre a Europa e a Ásia, a partir dos anos 1500, estará patente no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, vai ser hoje inaugurada.

A exposição "Jogos Cruzados. Viagens entre Oriente e Ocidente", que estará patente até 25 de setembro, tem por base uma das maiores coleções privadas do mundo de tabuleiros de jogos e é comissariada por Ulrich Schädler, diretor do Museu Suíço do Jogo, e Thomas Thomsen.

Dividida em oito núcleos, esta mostra aborda a migração e troca de jogos entre Oriente e Ocidente, debruçando-se sobre este tipo de produção asiática para o mercado europeu, levada a cabo a partir do século XVI até meados do século XIX, bem como sobre a presença de jogos ocidentais na Ásia.

PAÍS

As obras de reabilitação urbana do bairro Padre Cruz, em Lisboa, arrancam hoje, com a colocação da primeira pedra de construção de 70 casas camarárias, num investimento de 6,2 milhões de euros.

Segundo a Câmara de Lisboa, além da construção de 70 fogos no bairro Padre Cruz, o município pretende reabilitar "146 fogos dispersos geridos pela Gebalis, com previsão de conclusão de obra em 2023".

O arranque da intervenção no bairro Padre Cruz, na freguesia lisboeta de Carnide, será assinalado, pelas 16:00, com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, acompanhado do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, para a "colocação da primeira pedra de construção de 70 fogos para realojamento e quatro espaços comerciais" neste que é um dos maiores bairros sociais da Península Ibérica.

A empreitada de edificação de 70 fogos municipais insere-se no programa de reabilitação urbana da zona de alvenarias do Bairro Padre Cruz, com um valor de adjudicação de 6,2 milhões de euros, investimento que foi aprovado no anterior executivo camarário, sob a presidência de Fernando Medina (PS).

O atual executivo municipal, sob a liderança de Carlos Moedas (PSD), vai dar continuidade ao projeto, revelando que a obra tem "um prazo de execução estimado em cerca de dois anos e meio" e que "os fogos que entrarão em construção irão acolher 70 das 260 famílias que estão por realojar no bairro".