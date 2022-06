Celebrações do 10 de Junho em Londres arrancam sem Marcelo

As comemorações do Dia de Portugal, em Londres, sem a presença do Presidente da República devido a uma problema técnico na aeronave que transporta o Chefe de Estado, adiantou o novo Embaixador de Portugal do Reino Unido, Nuno Brito.

O diplomata deu as boas vindas aos presentes ao lado do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo.

As comemorações começaram com o secretário das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo a dar as boas-vindas e a desejar umas boas comemorações.

No evento encontram-se vários madeirense de diversas partes do Reino Unido e das ilhas do Canal.

Decorre um momento musical com artista portuguesa radicada no Reino Unido, Laura Martins e enquanto os convidados foram convidados a brindar com vinho português.