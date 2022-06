EUA levantam exigência de teste a passageiros de voos internacionais

Os Estados Unidos vão deixar de exigir o teste de covid-19 aos passageiros de voos internacionais, acabando com uma das últimas medidas de controlo da propagação do novo coronavírus, avançou hoje a Associated Press (AP).

A medida que exige aos passageiros internacionais a realização de um teste de covid-19 nas 24 horas anteriores ao voo está em vigor até às 12:01 horas de domingo, tendo um alto funcionário da administração Biden, citado pela AP, referido que a mesma vai ser suspensa.

A decisão de suspender esta medida que visava conter a propagação da infeção por covid-19 foi tomada depois de os Centros de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) terem determinado que a exigência de realização do teste pelos passageiros já não é necessária.

Segundo o mesmo alto funcionário, que falou sob anonimato uma vez que a medida ainda não foi anunciada formalmente, esta decisão sobre a necessidade de realização de teste vai ser reavaliada a cada 90 dias podendo ser retomada caso surja uma nova variante mais perigosa.