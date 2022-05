Serviços de limpeza em Portugal crescem 4,3% em 2021

O mercado dos serviços de limpeza cresceu 4,3% em 2021 em Portugal, representando 720 milhões de euros, segundo dados hoje divulgados pela Informa D&B, empresa de informação sobre o tecido empresarial.

O mercado espanhol dos serviços de limpeza cresceu 3,7% no ano passado, ascendendo a cerca de 10,6 milhões de euros, e junto com o nacional permitiu ao mercado ibérico deste setor aumentar 4% em 2021 e superar valores anteriores à pandemia da covid-19.

A Informa D&B, em comunicado hoje divulgado, lembra que este setor tinha registado "quedas ligeiras" em 2020 face a 2019, mas que esta atividade mostrou maior resiliência, do que outros setores de serviços face à crise sanitária do coronavírus, devido à necessidade de limpeza e desinfeção devido à pandemia.

A estrutura da oferta no mercado ibérico de serviços de limpeza caracteriza-se por um elevado grau de atomização empresarial, com um pequeno grupo de grandes empresas a coexistirem com numerosas empresas de pequena dimensão.

Mas a Informa D&B destaca que os principais operadores, com diversificação de atividades, estão a aumentar de dimensão, com operações de aquisição e fusão, e que os cinco principais detêm em conjunto cerca de 18% do mercado ibérico em 2020.

Das mais de 40 mil empresas de serviços de limpeza na Península Ibérica, que em conjunto geram cerca de 600 mil postos de trabalho, Espanha é responsável por 88% e Portugal por 12%, segundo os dados hoje divulgados.