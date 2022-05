Corticeira Amorim constitui 'joint-venture' com produtora de rolhas capsuladas

A Corticeira Amorim constituiu uma 'joint-venture' com a sociedade J.C. Ribeiro, que se dedica à produção de rolhas capsuladas, denominada Elfverson, concretizada através de um aumento de capital desta na ordem dos 14,3 milhões de euros, foi comunicado ao mercado.

"A Corticeira Amorim, através da sua filial Amorim Bartop -- Investimentos e Participações, S.A., constituiu uma 'joint-venture' [empresa conjunta] denominada Elfverson -- Investimentos e Participações, S.A., a qual é detida em partes iguais (50%/50%) pela Amorim Bartop e pela sociedade portuguesa J.C. Ribeiro", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta 'joint-venture' foi concretizada através de um aumento de capital da Elfverson de 14,3 milhões de euros.

O aumento de capital foi realizado por entradas em dinheiro da J.C. Ribeiro e por entradas em espécie da Amorim Bartop, com a entrega de 27.000 ações representativas da totalidade do capital social da empresa sueca Elfverson & Co Aktiebolag, que se dedica à fabricação de componentes.

A Elfverson detém também a totalidade do capital social da Elfverson Portugal, que pretende construir uma unidade de produção de componentes no concelho da Feira.

"Tanto a Amorim Bartop como a J.C. Ribeiro têm vindo a constatar um crescimento da procura de rolhas capsuladas por parte dos seus clientes, nomeadamente de rolhas com cápsulas de madeira. As cápsulas de madeira constituem um componente das rolhas capsuladas, cujo fabrico exige recurso a novas tecnologias", apontou.

A J.C. Ribeiro dedica-se à produção e comercialização de rolhas capsuladas, contando com 90 trabalhadores e presença em mais de 15 países.

Em 2021, o volume de negócios consolidado da empresa ascendeu a 34,4 milhões de euros.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Corticeira Amorim subiram 6,63% para 10,46 euros.