Demitidos funcionários em Xangai após idoso ter sido dado como morto por engano

Vários funcionários de um lar de idosos em Xangai foram demitidos, depois de um idoso ter sido declarado morto por engano e transportado num saco próprio para cadáveres, numa altura em que a cidade enfrenta um surto de covid-19.

O incidente, que ocorreu na tarde de domingo, foi filmado por transeuntes. As imagens tornaram-se rapidamente virais nas redes sociais chinesas, despertando críticas do público, que há cinco semanas está sob medidas de confinamento altamente restritivas.

As imagens mostram o momento em que vários funcionários, vestidos com equipamento de proteção, recuam, ao perceber que o homem ainda está vivo. O vídeo foi registado quando os funcionários estavam a colocar o homem numa carrinha mortuária.

Pelo menos dois funcionários insistiram que o idoso ainda estava vivo e decidiram abrir o saco para verificar.

O idoso foi posteriormente levado para cuidados médicos.

O jornal oficial Global Times noticiou a abertura de um inquérito contra o diretor do Gabinete de Assuntos Civis do distrito onde ocorreu o incidente e a demissão do número dois daquele Gabinete e do chefe do departamento de Serviços e Cuidados ao idoso, bem como de um funcionário do bairro e o diretor do lar.

As autoridades também retiraram a licença a um dos médicos envolvidos e colocaram-no sob investigação.

O centro, inaugurado em 1983 e com capacidade para mais de 100 idosos, já fez um pedido público de desculpas.