Putin expressa condolências pelas vítimas das chuvas que atingem o Brasil

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou hoje ao chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, as suas condolências pelas dezenas de mortes causadas pelas chuvas no estado de Pernambuco, na região nordeste do Brasil.

"Por favor, aceite nossas mais profundas condolências pelas trágicas consequências das fortes chuvas e inundações nos estados do nordeste de seu país", escreveu Putin numa mensagem enviada ao governante brasileiro publicada no 'site' do Kremlin.

O Presidente russo destacou que na Rússia "a dor daqueles que perderam seus entes queridos como resultado do desastre generalizado é compartilhada e esperamos uma rápida recuperação de todas as vítimas".

As vítimas mortais das fortes chuvas que atingiram o estado de Pernambuco subiram para 91, enquanto dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas no maior desastre dos últimos 50 anos em Recife, a capital regional, segundo fontes oficiais.

Na manhã de hoje Bolsonaro sobrevoou parte das áreas afetadas pelas tempestades que caem com intensidade desde sexta-feira na região metropolitana do Recife.

"Estamos obviamente tristes e expressamos nossa voz de pesar aos familiares. Nosso principal objetivo é confortar os familiares e fornecer bens materiais para atender à população", disse Bolsonaro após sobrevoar as áreas atingidas.

O Presidente brasileiro também anunciou uma linha de crédito para pequenos empresários afetados pela catástrofe que se agravou no sábado e mantém em alerta a região metropolitana do Recife, em Pernambuco, a mais afetada de entre outras cidades do nordeste brasileiro que sofrem com as chuvas, como os estados de Alagoas, Sergipe, Paraíba e Piauí.

A tragédia na região metropolitana do Recife ocorre dois meses e meio após fortes chuvas matarem mais de 230 pessoas em Petrópolis, cidade localizada na região serrana do Rio de Janeiro.