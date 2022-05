Associação da Hotelaria cria dois gabinetes para responder a desafios

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) anunciou hoje a criação de dois gabinetes para responder aos desafios do setor português.

O Gabinete de Apoio à Gestão & ao Investidor "foi criado a pensar na prestação de serviços especializados de consultoria para a hotelaria e para os associados da AHP, particularmente no apoio ao desenvolvimento e financiamento de projetos candidatos a fundos comunitários ou nacionais", refere a entidade, em comunicado.

Já o Gabinete Digital resulta do projeto "Hotelaria Digital by AHP", que surgiu em 2018, "que permitiu às unidades hoteleiras otimizarem a sua presença no digital", adianta.

Após dois anos "vividos quase 100% 'online', num mundo cada vez mais digital e dinâmico, foi considerado que era especialmente indicado reforçar a performance e autonomia digital dos associados", acrescenta a associação.