Costa adverte que "desafio global" da Rússia estende-se ao continente africano

O primeiro-ministro advertiu hoje, em Bucareste, que o "desafio global" representado pela Rússia em termos de segurança coletiva coloca-se na fronteira leste europeia, mas também se estende ao próprio continente africano.

Esta posição de António Costa foi transmitida em conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo romeno, Nicolae Ciucâ, após os dois países terem assinado um acordo de cooperação na área da Defesa.

Na resposta a uma questão colocada por uma jornalista romena sobre a presença militar portuguesa na Europa de Leste, António Costa sustentou que "Portugal tem um vasto compromisso com a NATO, com a União Europeia e com as Nações Unidas de utilização das forças nacionais destacadas em diferentes territórios".

"Designadamente com as Nações Unidas e União Europeia, temos missões em vários países africanos. E é muito importante não ignorar que o desafio global que a Rússia representa se coloca na fronteira europeia do flanco leste, mas também no continente africano", apontou.

Entre as missões militares em que Portugal participa no continente africano, a da República Centro Africana, que o primeiro-ministro visitou em dezembro passado, é considerada uma das mais problemáticas.

No caso da Europa, António Costa destacou as missões militares nacionais nos países bálticos e também na Roménia".