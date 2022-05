Power Dot expande rede de carregadores de elétricos com reforço de capital de 150 ME

A portuguesa Power Dot anunciou hoje um reforço de capital de 150 milhões de euros, captado da Antin Infrastructure Partners, para expandir a rede de carregadores de veículos elétricos em parques de estacionamento.

"O reforço de capital vai permitir que a Power Dot prossiga a sua expansão nacional e internacional, reforce equipa, desenvolva 'software' para otimizar operação e continue a instalar gratuitamente carregadores para veículos elétricos em todos os parques de estacionamento", informou a empresa, em comunicado.

Com apenas três anos de atividade e a operar em seis países, a Power Dot conta com uma rede total 5.000 pontos de carregamento (valor correspondente a 2.250 carregadores, uma vez que cada carregador dispõe, normalmente, de dois pontos de carregamento).

O objetivo, realçou a empresa, "é alcançar os 14.000 pontos de carregamento até 2025 e atingir os 27.500 em 2030".

"Este investimento representa uma das principais transações no setor a nível mundial e o objetivo é tornar a Power Dot líder de mercado no setor dos carregadores para veículos elétricos", lê-se no comunicado.

A Power Dot investe, instala e opera carregadores para veículos elétricos nos parques de estacionamento dos seus parceiros, sem custos para os mesmos, e garante ainda a gestão e manutenção dos equipamentos de forma gratuita, partilhando parte das receitas com os parceiros.

A Antin Infrastructure Partners é um fundo de investimento privado, que visa investimentos nos setores de energia e meio ambiente, telecomunicações, transporte e infraestrutura social.

Segundo dados da Associação Automóvel de Portugal - ACAP, no primeiro quadrimestre de 2022 registou-se um aumento de 39% dos veículos ligeiros de passageiros novos movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos.