IBERSOL e Cruz Vermelha lançam campanha de apoio às vítimas do conflito da Ucrânia

A Ibersol, grupo de restauração moderna em Portugal, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, cria campanha de apoio às vítimas do conflito na Ucrânia, sob o tema 'vamos dar as Mãos e Ajudar'.

A campanha solidária de angariação de donativos decorre a partir de hoje, 16 de Maio a 22 de Maio onde os clientes das diferentes marcas e restaurantes do grupo Ibersol podem doar um valor que posteriormente será entregue, na totalidade, à Cruz Vermelha Portuguesa que o canalizará para o apoio às vítimas do conflito na Ucrânia.

Através de marcas como Burger King, KFC, Pans & Company, Pizza Hut, Pasta Caffé, Taco Bell entre outras do Grupo, podem doar o valor que quiserem e ajudar, desta forma as vítimas do conflito na Ucrânia.

“Esta iniciativa solidária enquadra-se nas políticas de sustentabilidade e responsabilidade social, do Grupo Ibersol, que está sempre atento ao seu papel junto da comunidade como Grupo líder na restauração moderna em Portugal”, referiu João Falcão, Diretor de Marketing do Grupo Ibersol.

Paralelamente, o Grupo Ibersol está a disponibilizar ofertas de emprego mensais junto da comunidade ucraniana em Portugal em articulação com a Associação dos Ucranianos em Portugal.